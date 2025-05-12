Беларусь и Зимбабве намерены развивать взаимодействие в сфере безопасности

Основной темой переговоров стала выработка перспективных направлений двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Стороны отметили позитивную динамику взаимодействия двух стран. Кроме того, Александр Вольфович и Лавмор Матуке выразили обеспокоенность в связи с нарастанием вызовов и угроз в сфере международной и региональной безопасности. Беларусь и Зимбабве также подтвердили свою приверженность принципу всеобщей, равной и неделимой безопасности на основе взаимного доверия и уважения с учетом интересов друг друга.