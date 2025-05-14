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Беларусь и Зимбабве подписали дорожную карту стратегического сотрудничества до 2030 года
Беларусь и Зимбабве подписали дорожную карту стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы, сообщает БЕЛТА.
Церемония обмена текстами международного документа состоялась после переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы в Минске.
Между правительствами двух стран заключено соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
В числе подписанных документов было также соглашение профильных министерств о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и техногенных аварий, меморандумы о сотрудничестве в области туризма, информации и печати, о намерениях относительно усиления партнерства в здравоохранении и реконструкции больницы в Хараре, о содействии развитию микро-, малых и средних предприятий, об укреплении партнерства в области управления отходами и очистки воды.