Беларусь на площадке ОБСЕ в Вене ответила на выпады Запада

Беларусь не оставляют в покое. Обсуждение вопроса о президентских выборах в нашей стране тстало одной из ключевых тем прошедшего в Вене заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Мы с сожалением отмечаем продолжение безосновательной критики Беларуси со стороны отдельных западных стран с использованием клишированных ярлыков и санкционных угроз, - отметили белорусские дипломаты. - В Беларуси приняли к сведению представленные заявления стран Запада в связи с состоявшимися в Беларуси выборами. Такая реакция нас не удивила. Мы вынуждены констатировать, что это заявление намеренно искажает факты и не учитывает объективные реалии в Беларуси и мире. Причем эта риторика используется на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене коллективного Запада".