Беларусь наращивает внешнеполитическое и внешнеэкономическое сотрудничество в Азии и Африке

Расширение горизонта для плодотворного и многопланового партнерства. В условиях трансформации мирового порядка Беларусь продолжает наращивать внешнеполитическое и внешнеэкономическое сотрудничество.

Наши технологии и инновационные подходы интересны странам Азии и Африки. Высоко ценится и подход Минска: никаких колониальных замашек, только взаимовыгодная кооперация. Сегодня к нам прилетели делегации из Зимбабве и Вьетнама.

Несмотря на географическую удаленность и вопреки санкционной политике Запада торгово-экономические отношения Беларуси с дружественными нам государствами продолжают демонстрировать устойчивый характер. Ставку на сотрудничество со странами дальней дуги Президент Беларуси сделал еще задолго до нынешнего геополитического шторма. Но это реальный пример, когда ограничения стали дополнительным триггером для обнаружения новых точек роста.

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Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"Вьетнам и Зимбабве становятся новыми партнерами Республики Беларусь в условиях, когда мир меняется и когда экономическая блокада, организованная Западом, продолжает существовать. Запад хотел бы разрушения экономики Беларуси, как он хотел бы в отношении Вьетнама и Зимбабве послушания. Хотел бы, чтобы эти страны отдавали свои ресурсы по минимальной цене и, по сути, находились в таком в новом колониальном статусе".

По словам эксперта, Республика Беларусь стремится предложить этим странам вместе с Россией формат сотрудничества нового типа: предполагающего меньше покупать у Запада, продавая туда то, что там хотят купить, и стремясь максимально развивать торговлю друг с другом, в том числе стремясь обеспечить и туризм друг с другом. "Особенно, конечно, это касается Вьетнама, который туристически гораздо более развит, понятен и приятен, особенно в отношении некоторых сезонов", - отметил он.

30 января в силу вступило соглашение между Минском и Ханоем о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов. Теперь граждане обоих государств могут находиться на территории стран друг друга без виз до 30 дней. При этом общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Эффективно развивается сотрудничество и по другим различным направлениям. За более чем 30-летний период с момента установления дипломатических отношений стороны сделали значительные шаги вперед, наладили устойчивые политические контакты, которые определяются высоким уровнем уважения и доверия. Поддерживается диалог на высшем уровне. Президент Беларуси за это время трижды посещал Вьетнам с официальными визитами.

Во Вьетнаме в декабре 2015 г. Александр Лукашенко сказал: "Вьетнам - наш стратегический партнер. Мы неуклонно повышаем уровень нашего сотрудничества. Мы еще раз заявляем о том, что Вьетнам является самым надежным другом нашим в Юго-Восточной Азии, если хотите, таким плацдармом, с которого мы готовы сотрудничать с другими государствами".

Александр Лукашенко наградил Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама орденом Дружбы народов. Президент Беларуси подписал соответствующий указ 7 мая. Этой награды То Лам удостоен за значительный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений, стратегического партнерства между Беларусью и Вьетнамом. И сегодня Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама прилетел в нашу страну с государственным визитом. Программа воскресного дня выдалась насыщенной: церемония возложения венка к монументу Победы, встреча с ветеранами - участниками боевых действий во Вьетнаме и руководством общества дружбы "Беларусь-Вьетнам", посещение Национального академического Большого театра оперы и балета. А уже завтра в Минске во Дворце Независимости пройдут переговоры Александра Лукашенко и То Лама в узком и расширенном составах. На них, как планируется, будет обсуждаться развитие стратегического сотрудничества по ключевым направлениям в экономике, политике и гуманитарной сфере.

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Вместе с тем с рабочим визитом в столицу Беларуси сегодня прибыла и делегация из Зимбабве.

А ведь еще на встрече с делегацией Панафриканского парламента в январе 2025 года Президент Беларуси подтвердил готовность Минска к развитию отношений со странами континента и попросил кое-что передать лидеру Зимбабве.

"Это первый визит такой высокой представительной делегации Панафриканского парламента в нашу страну. Признаться, я давно слежу за развитием отношений между нашими парламентами. Должен отметить, что именно под Вашим председательством, господин Чарумбира, взаимодействие стало более активным. То, что мы продвинулись в налаживании сотрудничества, для меня неудивительно. Ведь вы, господин председатель, зимбабвиец, а значит, представитель очень дружественного нам государства. Прошу Вас по возвращении передать самые теплые пожелания моему другу, президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. Ждем его с визитом в Минске в этом году. Если Вы с ним приедете, мы также будем рады", - сказал Президент Беларуси.

В апреле белорусская делегация посетила Зимбабве с рабочим визитом, в рамках которого президенту Мнангагве было передано личное письмо Президента Беларуси с официальным приглашением посетить страну в мае. Как видим, предложение было принято. И сегодня лидер Зимбабве приземлился в Беларуси. Образ Мнангагвы по традиции дополнил неотъемлемый аксессуар: длинный шарф, который оформлен зелеными, желтыми, белыми, красными и черными вставками. Наше сотрудничество с Зимбабве можно смело назвать образцовым. Напомним, в марте 2023-го в Минске открылось посольство этой страны. А знаковым итогом апрельской встречи в этом году уже стало подписание двух международных документов: соглашения о производстве, сборке и продаже автобусов в Зимбабве, а также контракта на поставку в страну белорусских машинокомплектов автобусов. Африканской стороне также интересна белорусская бытовая техника, продукция легпрома и косметика для гостиничного бизнеса.

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Александр Каргин, востоковед, политолог-американист:

"Беларусь торгует с самыми разными контрагентами, в особенности с Африкой, Азией. На мой взгляд, очень выделяется кейс с Зимбабве. Мы помним, как Президент Лукашенко посещал эту страну в 2023 году. После этого были подписаны довольно резонные документы, например, поставки различных тракторов, машины сельхозпродукции. Если я не ошибаюсь, порядка двух тысяч единиц уже поставлено на данный момент. Одновременно с этим африканские рынки, зимбабвийские открылись для Беларуси. Это очень грамотный и правильный шаг, который позволяет через мягкую силу заходить на африканский континент. Африка, как и Азия, собственно говоря, и в графическом, и в политическом плане, это, если не будущее мира, то очень важные регионы, которые будут расти, которые будут развиваться, и в жизни которых очень важно участвовать".