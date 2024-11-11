3.41 RUB
3.42 USD
3.56 EUR
Беларусь откроет свое посольство в Ватикане
Беларусь откроет посольство в Ватикане до 1 сентября 2025 года. Это следует из постановления правительства нашей страны, опубликованного накануне католического Рождества.
Постоянное диппредставительство Святого Престола в Беларуси появилось еще в 1992 году и существует в форме Апостольской нунциатуры. А вот наше государство до недавнего времени в Ватикане представляли дипломаты, назначенные послами в другие европейские страны и по совместительству при Святом Престоле. Своего посольства в городе-государстве у Беларуси не было.
Открытие посольства обычно означает повышение уровня межгосударственных отношений. И открывает новые возможности для сотрудничества.
Недавно граждане Ватикана вошли в число иностранцев, которые с марта 2025 года смогут получать электронные визы в Беларусь.
Президент
Все
Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Лукашенко о саммите ЕАЭС: Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Регионы
Все
Происшествия
Все