Постоянное диппредставительство Святого Престола в Беларуси появилось еще в 1992 году и существует в форме Апостольской нунциатуры. А вот наше государство до недавнего времени в Ватикане представляли дипломаты, назначенные послами в другие европейские страны и по совместительству при Святом Престоле. Своего посольства в городе-государстве у Беларуси не было.