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Беларусь планирует повысить уровень диппредставительства в Мьянме
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Беларусь намерена повысить уровень диппредставительства в Мьянме. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на переговорах с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в широком составе, сообщает БЕЛТА.
Глава государства приветствовал решение Мьянмы о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси (посол Мьянмы в Москве будет аккредитован по совместительству и в Минске). Александр Лукашенко заявил, что и Беларусь готова двигаться в этом направлении.