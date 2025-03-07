Беларусь планирует повысить уровень диппредставительства в Мьянме

Беларусь намерена повысить уровень диппредставительства в Мьянме. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на переговорах с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в широком составе, сообщает БЕЛТА .

Глава государства приветствовал решение Мьянмы о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси (посол Мьянмы в Москве будет аккредитован по совместительству и в Минске). Александр Лукашенко заявил, что и Беларусь готова двигаться в этом направлении.