Беларусь представила в ООН заявление о проблемах в международном уголовном сотрудничестве

На 34-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас представил от имени Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Никарагуа и России совместное заявление по результатам тематического форума "Актуальные проблемы международного уголовного сотрудничества и правосудия". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Тематический форум и совместное заявление были подготовлены по инициативе Беларуси. Авторы заявления подчеркнули важность эффективного применения существующих многосторонних документов и высказали серьезную обеспокоенность проблемами, которые мешают налаживанию эффективного международного сотрудничества в области уголовного правосудия и реализации международных правовых инструментов.

"Одной из основных проблем, препятствующих эффективному сотрудничеству, они назвали односторонние принудительные меры, - отметили в МИД. - В контексте тематического мандата комиссии было отмечено, что такие меры препятствуют эффективному расследованию транснациональных уголовных дел. Национальные правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в обмене оперативными данными, сборе доказательств, проведении совместных операций, возвращении имущества и сотрудничестве в вопросах экстрадиции. Эти дискриминационные меры подрывают выполнение соответствующих конвенций ООН, договоров о сотрудничестве и взаимной помощи в уголовных делах, ослабляют правовую основу международного сотрудничества в области уголовного правосудия и фактически позволяют многим преступникам избегать наказания".

Государства-единомышленники подчеркнули, что в условиях меняющейся международной геополитической ситуации односторонние принудительные меры могут спровоцировать конфронтацию со стороны других стран, отвлечь внимание международного сообщества от борьбы с транснациональными преступлениями и, как следствие, способствовать им.