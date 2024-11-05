На Мальте стартует Совет министров иностранных дел ОБСЕ. 31-е заседание в Валетте собрало представителей всех 57 стран-участниц, в том числе и Беларуси.

Нашу делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел. За день до начала мероприятия аннулировали визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Найдется ли место для диалога - на фоне серьезной эскалации военно-политической ситуации в регионе?

В условиях высокой турбулентности геополитической обстановки 5 декабря на Мальте стартует Совет министров иностранных дел ОБСЕ.

Встреча высокого уровня, созываемая для принятия решений, определяющих будущую работу организации, собрала представителей всех 57 стран-участниц. Белорусская делегация не стала исключением. Ее возглавляет заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич. Беларусь, несмотря на периодически проявляющуюся "ангажированность" международных институтов, продолжает стучаться во все двери с конкретными предложениями о мире, оставаясь донором стабильности.

Россию представит министр иностранных дел этой страны Сергей Лавров. Как только новость об участии Москвы дошла до Литвы, там решили вновь обратить на себя внимание показательным спектаклем и понизили статус своего представительства.

США на дипломатическом слете представит государственный секретарь Энтони Блинкен.