3.67 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта в Украине - МИД
Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта в Украине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
"Особую значимость этому шагу придает его символичность в преддверии праздника Пасхи, который в равной мере почитается тремя братскими народами - Беларуси, России и Украины - как время мира, гуманизма и обновления, - отметили в МИД. - Надеемся, что перемирие станет шагом для деэскалации напряженности и позволит перейти к дипломатическому урегулированию".
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 19 апреля, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил пасхальное перемирие, приказав на этот период остановить все боевые действия.
Позже в этот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит пасхальное перемирие при условии, что Россия его будет соблюдать.