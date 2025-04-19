Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта в Украине - МИД

Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта в Украине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Особую значимость этому шагу придает его символичность в преддверии праздника Пасхи, который в равной мере почитается тремя братскими народами - Беларуси, России и Украины - как время мира, гуманизма и обновления, - отметили в МИД. - Надеемся, что перемирие станет шагом для деэскалации напряженности и позволит перейти к дипломатическому урегулированию".

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 19 апреля, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил пасхальное перемирие, приказав на этот период остановить все боевые действия.