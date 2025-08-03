Беларусь развивает промышленное сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии

Беларусь активизирует отношения со странами Юго-Восточной Азии. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме Владимир Боровиков.

Так, во Вьетнаме уже работает сборочное предприятие автомобилей МАЗ. На базе этого завода будет освоено изготовление праворульной техники, которая будет поставляться на рынки третьих стран.

"Сейчас требуется просто конвертировать эти отношения в развитие торговли, новых форм коопераций, создание совместного продукта на рынках стран моей ответственности, так же, как и на рынке Республики Беларусь, для получения доступа на рынок третьих стран", - заявил Владимир Боровиков.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме Владимир Боровиков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9353504-f69e-4fd2-9280-0397bfc77f12/conversions/8fb53338-e7f6-4e56-84ca-ef172a80aa64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9353504-f69e-4fd2-9280-0397bfc77f12/conversions/8fb53338-e7f6-4e56-84ca-ef172a80aa64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9353504-f69e-4fd2-9280-0397bfc77f12/conversions/8fb53338-e7f6-4e56-84ca-ef172a80aa64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9353504-f69e-4fd2-9280-0397bfc77f12/conversions/8fb53338-e7f6-4e56-84ca-ef172a80aa64-xl-___webp_1920.webp 1920w