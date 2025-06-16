Беларусь с площадки ООН призвала к прекращению преступной практики односторонних принудительных мер

Беларусь призывает к полному, безоговорочному и необратимому прекращению преступной практики использования односторонних принудительных мер. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН Павел Евсеенко сегодня на заседании Генассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"Генеральная Ассамблея ООН уже неоднократно выражала глубокую обеспокоенность тем, что, несмотря на рекомендации, принятые по этому вопросу самой Генассамблеей, Советом по правам человека, Комиссией по правам человека и участниками недавних крупных конференций ООН, и вопреки общему международному праву и уставу, односторонние принудительные меры по-прежнему вводятся в действие и применяются со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Последствиями для социально-гуманитарной деятельности и социально-экономического развития стран, включая и экстерриториальные последствия, создающие дополнительные препятствия для полного осуществления всех прав человека народами и отдельными лицами, находящимися под юрисдикцией подсанкционных государств", - подчеркнул белорусский дипломат.

Он также продолжил: "Фактически вне зависимости от того, как называются и чем обосновываются ОПМ, они прямо или косвенно затрагивают всех жителей стран, в отношении которых вводятся такие меры. При этом односторонние принудительные меры в несоразмерно большей степени затрагивают лиц, находящихся в уязвимом положении, оборачиваясь особыми последствиями для женщин, детей, включая подростков, пожилых людей и инвалидов".

"Не менее, а иногда и более разрушительное влияние имеют вторичные односторонние санкции, которые вводятся для обеспечения действия основных ОПМ", - заметил Павел Евсеенко.

"Вопросы неясных оснований для введения вторичных односторонних санкций, преднамеренно сложных требований для пересмотра уже введенных ОПМ, ограниченных возможностей доступа к правосудию в контексте вторичных санкций, а также феномен "ползучей" экстерриториальной юрисдикции, когда основания для экстерриториального применения намеренно трактуются таким образом, чтобы расширить сферу применения первичных санкций и фактически гарантировать их чрезмерное применение - все это демонстрирует ужасающую картину целенаправленно античеловеческого характера ОПМ", - отметил заместитель Постоянного представителя ООН.

Дипломат обратил внимание, что все сказанное это не какие-то пространные рассуждения, это цитаты из подготовленных структурами ООН докладов и принятых государствами-членами ООН резолюций. Все это - тщательно задокументированные и реальные примеры ужасающих своей бесчеловечностью односторонних санкций.