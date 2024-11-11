Беларусь - в третий раз председатель ЕАЭС

С началом 2025-го Беларусь наращивает международный авторитет и сотрудничество. С сегодняшнего дня в третий раз наша страна принимает председательство в органах Евразийского экономического союза.

В этой связи Александр Лукашенко в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета направил обращение главам государств - членов ЕАЭС.

Как отметил наш Президент, наступивший год будет для ЕАЭС знаковым. Завершается пятилетка реализации стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа и воплощения в жизнь Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030-го года. Основными приоритетами взаимодействия Беларусь предлагает определить следующие направления:

Развитие технологического потенциала при формировании общего пространства кооперационного взаимодействия. Повышение продовольственной безопасности: предлагается усилить развитие селекции и семеноводства.

Формирование единого транспортного пространства и общих энергетических рынков, а также защита внутреннего рынка от небезопасной продукции.

Новый импульс нужен для развития международного сотрудничества - для продвижения союзных товаров на зарубежные рынки. Не менее важной остается совместная работа, направленная на дополнение экономического трека интеграции в социальной и гуманитарной сферах.

Требуется переход на новый уровень информационного взаимодействия для принятия эффективных мер против различных деструктивных вызовов и агрессивных выпадов. И, безусловно, внимание будет уделено особой дате в нашей истории: достойно отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Нужно объединить усилия, направленные на обеспечение мира и борьбу с нацизмом, который становится угрозой для всего человечества, отметил в обращении к лидерам ЕАЭС белорусский Президент Александр Лукашенко.

Какую роль играет Беларусь в ЕАЭС - мнение эксперта.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Беларусь вместе с Россией и Казахстаном были учредителями, инициаторами этой организации в свое время еще в рамках идеи Единого экономического пространства и Таможенного союза. В этом отношении Евразийский экономический союз показал свою эффективность, именно в рамках ЕАЭС существует наибольшая степень экономической, социальной и культурной интеграции стран постсоветского пространства".

Результатом деятельности ЕАЭС является прирост товарооборота всех стран - членов ЕАЭС, увеличение ВВП, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ. "Председательство Беларуси в ЕАЭС придаст импульс и будут инициированы новые идеи, новые предложения, которые будут исходить от Республики Беларусь и которые могут быть реализованы, начиная с 2025 года", - уверен Владимир Шаповалов.

Денис Кравченко, депутат Государственной Думы, зампредседателя комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике:

"Евразийский экономический союз - это такое значимое объединение, которое позволяет нашим государствам, которые входят в этот союз, получать синергию в экономике, в производстве, в промышленности, жить по единым принципам и законам. И это очень важно. Поэтому сейчас в мире такая тенденция развития региональных организаций. В данном случае такое единое экономическое пространство абсолютно точно несет благо каждому из участников. Я приветствую то, что в следующем году Беларусь возглавит ЕАЭС. Для экономики Республики Беларусь это очень важно. Это позволяет в быстро меняющемся мире при неконкурентной борьбе, которую применяют против нас наши бывшие западные партнеры, сохранять динамику развития и роста. Экономика Беларуси демонстрирует уверенный рост. За 2024 год он превысил 4 %, экономика России вырастет приблизительно на 4 %, поэтому мы вместе сильнее и крепче. Такие союзы важны".

Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"2025 год - Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе. Что это значит и для самого нашего экономического союза, и для Республики Беларусь? Во-первых, Беларусь - очень ответственный партнер. И в каком бы объединении, будь то ОДКБ, СНГ, Союзное государство, Беларусь не брала на себя лидерство в том или ином вопросе, либо председательство, она ставит конкретные цели и добивается их эффективного решения. Не исключение и Евразийский экономический союз".