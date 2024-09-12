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Беларусь в ЮНЕСКО напомнила о проблеме санкций и строительстве забора в Беловежской пуще
Заместитель постпреда Беларуси при ЮНЕСКО Кирилл Грушевский выступил на пленарном заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО.
Особое внимание было уделено проблемам санкций и строительству Польшей забора в Беловежской пуще.
Дипломат отметил: за 70 лет членства Беларуси в Организации страна сделала многое для продвижения ключевых инициатив ЮНЕСКО, активно участвуя в проектах по сохранению культурного и природного наследия, развитию образования и науки.
Кирилл Грушевский подчеркнул необходимость минимизации негативных последствий, вызванных строительством Польшей пограничного барьера на территории объекта Всемирного наследия Беловежской пущи.
Также наша делегация обратила внимание на то, что принятые коллективным Западом односторонние принудительные меры в отношении белорусского калия препятствуют устойчивому развитию, ликвидации голода и обеспечению продовольственной безопасности в целом ряде государств Африки и Латинской Америки.
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