Беларусь в ЮНЕСКО напомнила о проблеме санкций и строительстве забора в Беловежской пуще

Заместитель постпреда Беларуси при ЮНЕСКО Кирилл Грушевский выступил на пленарном заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Особое внимание было уделено проблемам санкций и строительству Польшей забора в Беловежской пуще.

Дипломат отметил: за 70 лет членства Беларуси в Организации страна сделала многое для продвижения ключевых инициатив ЮНЕСКО, активно участвуя в проектах по сохранению культурного и природного наследия, развитию образования и науки.

Кирилл Грушевский подчеркнул необходимость минимизации негативных последствий, вызванных строительством Польшей пограничного барьера на территории объекта Всемирного наследия Беловежской пущи.