Беларусь внесла предложение о проведении парламентского саммита по безопасности в формате БРИКС+

Беларусь рассматривает БРИКС в качестве авторитетной международной площадки, объединяющей усилия глобального большинства на формирование подлинной многополярности, равенства и инклюзивности в международных отношениях.

Это отмечено 8 апреля на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, на мероприятиях которого продолжила работать белорусская делегация.

С 1 января Беларусь имеет статус государства - партнера БРИКС. Это стало продуманным и осознанным внешнеполитическим шагом страны. Именно с БРИКС множество стран, включая Беларусь, связывают надежды на трансформацию международной системы в направлении справедливого многополярного мироустройства.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"БРИКС вместе с ШОС формируют многополярный мир, за который выступает и Беларусь. Мы за справедливый мир, за уважение и сотрудничество на равноправной основе. Прежде всего, как говорит Президент Беларуси Александр Лукашенко, в основе всего лежит экономика, поэтому Беларусь особенно заинтересована в развитии БРИКС, в получении постоянного членства в этой организации. У парламентариев есть серьезный инструментарий, чтобы продвигать экономические отношения".

Как отметил парламентарий Сергей Рачков, увеличение экономического влияния БРИКС может привести к изменению традиционного баланса сил в международной политике. Страны БРИКС, представляющие развивающиеся экономики, способны оспорить доминирование западных стран в международных отношениях, что может привести к более многообразному и сбалансированному представлению интересов на глобальной арене.