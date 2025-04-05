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Беларусь внесла предложение о проведении парламентского саммита по безопасности в формате БРИКС+
Беларусь рассматривает БРИКС в качестве авторитетной международной площадки, объединяющей усилия глобального большинства на формирование подлинной многополярности, равенства и инклюзивности в международных отношениях.
Это отмечено 8 апреля на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, на мероприятиях которого продолжила работать белорусская делегация.
С 1 января Беларусь имеет статус государства - партнера БРИКС. Это стало продуманным и осознанным внешнеполитическим шагом страны. Именно с БРИКС множество стран, включая Беларусь, связывают надежды на трансформацию международной системы в направлении справедливого многополярного мироустройства.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"БРИКС вместе с ШОС формируют многополярный мир, за который выступает и Беларусь. Мы за справедливый мир, за уважение и сотрудничество на равноправной основе. Прежде всего, как говорит Президент Беларуси Александр Лукашенко, в основе всего лежит экономика, поэтому Беларусь особенно заинтересована в развитии БРИКС, в получении постоянного членства в этой организации. У парламентариев есть серьезный инструментарий, чтобы продвигать экономические отношения".
Как отметил парламентарий Сергей Рачков, увеличение экономического влияния БРИКС может привести к изменению традиционного баланса сил в международной политике. Страны БРИКС, представляющие развивающиеся экономики, способны оспорить доминирование западных стран в международных отношениях, что может привести к более многообразному и сбалансированному представлению интересов на глобальной арене.
На пленарном заседании Х парламентского форума БРИКС в расширенном формате белорусская делегация предложила провести парламентский саммит по безопасности в формате БРИКС+ и отметила принципиальную необходимость укреплять парламентское измерение БРИКС, обеспечивать сближение правовых систем государств-участников и создавать условия для всесторонней интеграции на основе принимаемых решений и рекомендаций.