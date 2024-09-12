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Белорусская делегация начала работу в Нью-Йорке
Делегация Беларуси 26 сентября прибыла в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Работа белорусов началась с переговоров министров иностранных дел стран - участниц ОДКБ в формате рабочего завтрака. Участвуют все министры, за исключением армянского коллеги.
Далее по программе Максим Рыженков проведет целую серию двусторонних встреч в штаб-квартире ООН. Первая - с президентом Международного комитета Красного Креста.
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