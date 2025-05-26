Белорусская делегация в Египте: посол рассказал, зачем нужны такие визиты

Белорусские парламентарии находятся в Египте с официальным визитом, цель которого придать новый импульс двусторонним отношениям в разных сферах. Беларусь рассматривает страну как важного партнера в регионе. У нас есть и политическая воля, и взаимное желание развивать контакты.

Между Минском и Каиром подписано соглашение о системе содействия взаимной торговле, оно ратифицировано нашим парламентом. Документ дает ряд преимуществ бизнесу двух стран, в том числе в таможенной сфере. Эти и другие возможности торгово-экономического партнерства, инвестиционную привлекательность нашей страны и потенциал для ведения бизнеса спикер Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко обсудил на встрече с председателем Федерации египетских торговых палат. Было отмечено, что есть куда расти в торговле. Партнеры намерены наращивать товарооборот.

Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:

"Мы сохраняем динамику политических контактов. Диалог между руководством двух стран нужно вести, нужно поддерживать, нужно давать зеленый свет бизнесу, гуманитарным кругам, образовательным, научным. Нужно давать понять, что поддержка со стороны руководства обеих стран есть. Подобного рода визиты вызывают положительный отклик здесь, в Египте. Несомненно, внимание на Египет в большей степени обращают и в Беларуси".