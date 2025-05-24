Белорусская делегация во главе с Сергеенко 25-28 мая отправится в Египет с официальным визитом

По приглашению председателя Палаты представителей Арабской Республики Египет Ханафи Али аль-Гебали 25-28 мая председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко отправится в Арабскую Республику Египет. Об этом сообщает БЕЛТА.

В состав делегации входят депутаты Палаты представителей Сергей Рачков и Юрий Панфилов, представители белорусских деловых кругов - МТЗ, МАЗ, "Белшина", "АМКОДОР-Можа".

В ходе визита пройдут встречи Игоря Сергеенко с Ханафи Али аль-Гебали, министром иностранных дел, по делам эмиграции и экспатриантов Бадром Абделатти, министром инвестиций и международной торговли Хасан Эль-Хатибом, президентом Федерации египетских торговых палат Ахмедом эль-Вакилем, заместителем председателя Арабского парламента Тариком Насиром (Арабский парламент - законодательный орган Лиги арабских государств, объединяющей 22 государства).

Запланированы также посещение компании - импортера белорусской техники ОАО "Минский автомобильный завод", а также подписание двусторонних документов по реализации поставок белорусской продукции.