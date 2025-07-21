Белорусская сторона нацелена на практическое сотрудничество с Ираном по всем направлениям

Беларусь и Иран нацелены выстраивать стратегическое партнерство. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов во время встречи с иранской парламентской делегацией во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Национальным собранием Беларуси Алиасгаром Багерзаде.

Вице-спикер Палаты представителей отметил, что у Беларуси и Ирана единое понимание происходящих в мире процессов и стремление к формированию справедливого многополярного мироустройства. Страны связывают более 3 десятков лет дипломатических отношений, регулярные контакты на высоком уровне.

В октябре 2024 года президентами Беларуси и Ирана на полях саммита БРИКС в Казани достигнута договоренность об углубленном развитии межгосударственных отношений. Кроме того, Беларусь заинтересована в дальнейшем укреплении межпарламентских связей с Ираном. Беларусь высоко ценит прочные отношения и уровень взаимной поддержки с этой страной в ООН и других международных организациях.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Беларусь рассматривает Иран в качестве серьезного партнера в регионе, активного участника международных отношений и намерена углублять стратегическое партнерство. Республика Беларусь известна в Иране как страна, имеющая соответствующие мощности в области машиностроения, продовольствия. Наших коллег заинтересовала имеющаяся возможность по продаже мяса птицы, говядины, сухого молока".

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы обратили особое внимание на вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Следует отметить, что рост товарооборота в 2024 году составил 14 %. В первом квартале 2025 года двусторонняя торговля развивается еще более динамично - рост около 40 %".

Алиасгар Багерзаде, руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с парламентом Беларуси:

"Между Ираном и Беларусью очень хорошие исторические отношения в различных сферах - дипломатических, политических, экономических, культурных. Мы долгие годы взаимодействуем и двигаемся на одном правильном пути".

21 июля состоялось заседание рабочей группы, где уже детально обсудили, как выстраивать дальнейшую работу. Белорусская сторона нацелена на практическое сотрудничество с Ираном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.