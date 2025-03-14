Белорусские парламентарии примут участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Узбекистане. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время встречи с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым. Мероприятие пройдет с 5 по 9 апреля.

Беларусь придает важнейшее значение укреплению и дальнейшему развитию отношений с этой страной. В парламентах созданы группы дружбы, и законодатели готовы вносить свою лепту в развитие диалога на всех уровнях.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В основе наших отношений всегда были и остаются дружба, взаимопонимание. Плодотворно развивается диалог на высшем уровне между нашими президентами Александром Григорьевичем Лукашенко и Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Высоко оцениваем визит главы нашего государства в Узбекистан в феврале прошлого года. Это дало дополнительный импульс и толчок для развития наших отношений. Эти контакты на высочайшем политическом уровне дают и серьезно стимулируют развитие экономических отношений".

Товарооборот за прошлый год Беларуси и Узбекистана прибавил на 12 %. В планах выйти на миллиард долларов. Акцент на укрепление межрегионального сотрудничества. И здесь содействие оказывают и законодатели.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

"Каждый год у нас имеются контакты на уровне парламентов. Это будет нижняя палата или верхняя палата. Каждый год проходит межпарламентский форум, в рамках которого также проводится бизнес-форум деловых женщин. В прошлом году это успешно проявили в Узбекистане. Ожидаем, в этом году будет наш черед. Мы уже приблизительно знаем, где это будет проходить в Витебской области. Так что готовимся к этому мероприятию".