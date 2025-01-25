Беляев: Беларусь всегда выступала за решение всех конфликтов только путем переговоров

Совсем недавно были опубликованы стратегии действий Беларуси в рамках ШОС и БРИКС. Особый акцент направлен на безопасность и экономику. Об этом и не только рассказал политолог и декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев в "Актуальном интервью".

В первую очередь, политолог отметил, что данные стратегии являются результатом белорусской последовательной политики по взаимодействию с новыми мощными объединениями международного характера - ШОС и БРИКС.

Судя по стратегиям, Беларусь разделяет все-таки ШОС как организацию регионального характера, а БРИКС - как международную универсальную организацию, которая в будущем может подменить Организацию Объединенных Наций.

Стратегии представляют собой деятельность Беларуси в рамках этих организаций с целью максимальной реализации ее национальных интересов. В рамках ШОС сегодня они в первую очередь сосредоточены вокруг безопасности в регионе.

Алексей Беляев:

"Беларусь всегда выступала за решение всех вопросов конфликтного характера только путем переговоров и мирного регулирования. Она всегда выступала донором безопасности в Центральной и Восточной Европе, а также в Европейско-Азиатском регионе в целом".

Помимо безопасности, присутствует вопрос социально-экономического взаимодействия с другими государствами. Для Беларуси экономика всегда была очень важным аспектом деятельности государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно этот вопрос держит на контроле.

По словам политолога, нужно учитывать, что регион Шанхайской организации сотрудничества - это ряд государств, с которыми у Беларуси есть другие многосторонние отношения, в том числе экономического характера. Китай и Российская Федерация являются одними из важнейших торгово-экономических партнеров белорусов.