Бесчеловечный акт - МИД Беларуси высказался об уничтожении монументов в Эстонии

Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, которые освобождали территорию балтийской республики от нацистской оккупации.

Акт вандализма произошел на территории Таллинского военного кладбища. В пресс-службе МИД Беларуси заявили, что все происходящее является очередным бесчеловечным актом осквернения памяти воинов-освободителей.

"Остается только спросить, где были бы сейчас и под каким флагом ходили бы эстонские горе-политики, если бы не героический подвиг людей, памятники которым они так бездумно и позорно сносят, и в какое будущее они ведут свою страну?", - отметила пресс-служба МИД Беларуси.