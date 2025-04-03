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Бесчеловечный акт - МИД Беларуси высказался об уничтожении монументов в Эстонии
Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, которые освобождали территорию балтийской республики от нацистской оккупации.
Акт вандализма произошел на территории Таллинского военного кладбища. В пресс-службе МИД Беларуси заявили, что все происходящее является очередным бесчеловечным актом осквернения памяти воинов-освободителей.
"Остается только спросить, где были бы сейчас и под каким флагом ходили бы эстонские горе-политики, если бы не героический подвиг людей, памятники которым они так бездумно и позорно сносят, и в какое будущее они ведут свою страну?", - отметила пресс-служба МИД Беларуси.
Как отметили в ведомстве, сохранение памяти о героях прошлого - это не только дань уважения, но и основа построения будущего. Уважение к истории является признаком силы духа и зрелости общества. Исходя из данных поступков, можно заключить, что у Эстонии нет ни того, ни другого.