Более 130 % инвестиций и свыше 50 % своей техники: Беларусь определила оборонные цели до 2030 года

На предстоящем втором заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС) планируется рассмотреть программу социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Как сообщил Дмитрий Белецкий, заместитель командира по идеологической работе 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования, одним из ключевых нововведений в документе станет отдельная глава, посвященная обороноспособности.

Дмитрий Белецкий напрямую связал эти планы с необходимостью противодействия санкционному режиму. По его словам, введено огромное количество ограничительных мер, и Беларусь должна находить "эволюционные подходы", чтобы их обходить.

Помимо вопросов обороны, на ВНС будут подниматься и другие стратегические темы, включая демографические проблемы и общее развитие государства. Офицер отметил, что для продуктивной работы делегатам необходимо глубоко изучить все аспекты программы, чтобы вести предметный диалог: "Нужно в эти вопросы более детально углубиться, изучить для того, чтобы на Всебелорусском народном собрании общаться с другими делегатами на одном уровне".