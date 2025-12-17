3.68 BYN
Более 130 % инвестиций и свыше 50 % своей техники: Беларусь определила оборонные цели до 2030 года
На предстоящем втором заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС) планируется рассмотреть программу социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Как сообщил Дмитрий Белецкий, заместитель командира по идеологической работе 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования, одним из ключевых нововведений в документе станет отдельная глава, посвященная обороноспособности.
Офицер раскрыл основные цифровые ориентиры, которые предстоит достичь белорусским вооруженным силам в новой пятилетке:
- Объем вложений в военно-промышленный комплекс (ВПК) должен превысить 130 % от предыдущих показателей. Это свидетельствует о кардинальном усилении внимания государства к модернизации оборонного сектора.
- Принципиально важной задачей названо достижение доли отечественных единиц вооружения и военной специальной техники на уровне свыше 50 %. Это прямой ответ на вызовы времени и направление на технологический суверенитет в условиях внешнего давления.
Дмитрий Белецкий напрямую связал эти планы с необходимостью противодействия санкционному режиму. По его словам, введено огромное количество ограничительных мер, и Беларусь должна находить "эволюционные подходы", чтобы их обходить.
Помимо вопросов обороны, на ВНС будут подниматься и другие стратегические темы, включая демографические проблемы и общее развитие государства. Офицер отметил, что для продуктивной работы делегатам необходимо глубоко изучить все аспекты программы, чтобы вести предметный диалог: "Нужно в эти вопросы более детально углубиться, изучить для того, чтобы на Всебелорусском народном собрании общаться с другими делегатами на одном уровне".