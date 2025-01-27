Более 85 тыс. впервые голосующих приняли участие в голосовании на выборах Президента Беларуси

"Ни одного факта, который указывал бы на нарушение законодательства при организации голосования или поставил под сомнение его результат, в Центр общественного наблюдения за выборами не поступило" - такое заявление сделали участники пресс-конференции во Дворце культуры профсоюзов.

Там, напомним, аккумулировалась информация о том, что происходило на избирательных участках. Всего на горячую линию центра поступило 450 обращений, 124 из них - в основной день голосования. Звонки носили больше разъяснительный характер.

Александр Иваненко, второй секретарь ЦК БРСМ:

"Практически половина обращений касалась вопроса голосования не по месту регистрации, не по месту прописки. Кроме того, достаточно большое количество вопросов, которые были связаны с определением места нахождения участковой комиссии для голосования. То, что касается молодежных вопросов, то чаще всего это касалось вопросов выдачи подарков для впервые голосующих, их в нашей стране 88 тыс. Мы с удовольствием констатируем тот факт, что более 85 тыс. впервые голосующих (это порядка 95 %, по разным регионам от 90 % и выше) приняли участие в голосовании. Таким образом, молодежь тоже сделала свой выбор".