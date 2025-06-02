Борчук рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Кубы

19 мая 2025 года на Кубе прошло 12-е заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Какие перспективные белорусско-кубинские проекты намечены на ближайшее время. Будет ли открыто какое-нибудь совместное производство. На такие вопросы ответил в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси на Кубе и по совместительству в Никарагуа и в Доминиканской Республике Виталий Борчук.

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Виталий Борчук:

"На мой взгляд, эта комиссия имела максимально практическую направленность. Мы привезли достаточно хорошую группу представителей реального сектора экономики, руководителей крупнейших белорусских банков, потому что понимаем, что финансовое обеспечение является принципиальным вопросом сотрудничества в любой сфере".

Посол обозначил несколько пунктов, результаты которых станут видны уже в ближайшее время. Стоит отметить, что концепция работы Беларуси и Кубы выстроена таким образом, чтобы развивать небольшие пилотные проекты и проверять их эффективность. Полный цикл - от задумки до реализации - станет возможен только после проверки мелких проектов. К слову, полный цикл позволит распространять и развивать различные направления.

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"Первым направлением было освоение сборки на территории Кубы тракторной техники, причем разного мощностного ряда. Мы договорились, что будем расширять это взаимодействие. Подписаны новые контракты и соглашения на дополнительные объемы сборки тракторов. Как я говорил, Беларусь всегда заходит с технологиями. Например, ОАО "УКХ "БобруйскАгромаш" уже предложил свою технику, которую там производят. Уже даже заключено соглашение о сотрудничестве и по освоению сборки их продуктовой линейки на территории Кубы", - сообщил Виталий Борчук.

В конце апреля 2025-го проходила большая выставка под названием "Здоровье для всех", и Беларусь приехала с очень большой представительной делегацией фармацевтической области. Одним из ключевых, по мнению эксперта, результатов стало подписание и утверждение устава совместного предприятия. Посол также раскрыл секрет, что совсем скоро состоится торжественный запуск производства ряда белорусских сертифицированных препаратов на Кубе.

Все перечисленное Виталием Борчуком является хорошим примером совместного производства. Также начались активные переговоры в области производства продуктов питания, а именно пока по нахождению точек соприкосновения.

"Первоочередной задачей является традиционная поставка сырья, модернизация действующих кубинских линий с учетом белорусских технологий. Думаю, что самым важным, третьим этапом, будет создание совместного производства нового белорусско-кубинского или белорусско-никарагуанского продукта", - выразил мнение эксперт.