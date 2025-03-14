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Перспективы совместных инициатив и укрепление сотрудничества: Брестскую область посещают парламентарии Союза Беларуси и России. Акцент - на социальной сфере, прежде всего внимание людям пожилого возраста. Для них в сентябре 2026-го планируют организовать большой волонтерский слет. Примет его Витебск.

Визит в Брестскую область рассчитан на 3 дня. Программа, как всегда, насыщенная. Накануне делегация посетила нашу культурную столицу - 2025 - Иваново, 14 марта - Брест. И первой точкой стала легендарная цитадель.

Искренняя благодарность и уважение: живые цветы от представителей обеих стран легли к Вечному огню. В память о героях и минута молчания. Для каждого из них эта земля священна.

Сохранить историческую память

Сегодня в мемориальном комплексе идет реализация большого проекта Союзного государств по капремонту, реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости. Всего 11 мероприятий. Новый облик уже приобрели Северные ворота и прилегающие казематы. Идут работы у звезды - главного входа. Также отреставрируют монумент "Мужество". А у Тереспольских ворот планируют создать мемориальную зону "Скорбь". Объект станет символом женщин, чьи родные не вернулись с войны.

Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"Предполагаем, что к 22 июня к 2026 году эти работы будут завершены. И памятник будет открыт. Будущий год для нас очень важен. Это будет 85-летие начала войны и героической обороны Брестской крепости. Для чего все это делается? Для сохранения нашей исторической памяти. И памяти о том, что советский народ внес решающий вклад в победу над фашизмом. Это записано даже в нашей конституции. Статьи, посвященные этому, есть".

Фестиваль творчества инвалидов в Могилеве, проекты семейного и материнского капитала, организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов войны, актуальные проблемы при взаимном исполнении судебных постановлений. На повестке также ряд тем трудовой и социальной политики Союзного государства.

Елена Афанасьева, председатель Комиссии Парламентского собрания по труду и соцполитике России:

"Для нас важна сегодня тема сохранения хорошего физического состояния старшего поколения. Чтобы это долголетие не только было возрастным, но и активным. Мы настаиваем на том, чтобы появилась программа активного долголетия в рамках СГ, чтобы она получила свое финансирование. Мы не один год уже работаем над этим вопросом".

"Надо максимально создать условия достойного, здорового, активного долголетия. Очень активно стало развиваться направление "Волонтеры серебряного возраста". И проектов действительно много. Мероприятие, которое запланировано у нас в рамках Союзного государства, - это слет волонтеров серебряного возраста. Площадка определена. Это Витебская область. 150 человек от РФ и 150 от РБ", - рассказала Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.