Будущее ЕАЭС - итоги саммита и мнения экспертов

Минск подтвердил свой статус важнейшей мировой переговорной площадки. В фокусе внимания на этой неделе - будущее ЕАЭС и всего евразийского региона.

В белорусской столице на полях Евразийского экономического форума и саммита лидеров интеграционного объединения много говорили о фирменном евразийском продукте и кооперации, о финансовой интеграции и логистических коридорах, о защите общего информационного пространства. Союз уже доказал свою эффективность.

Однако потенциал евразийской интеграционной площадки пока не задействован в полной мере. На ближайшие годы президентами поставлена задача углубления нашей интеграции по всем направлениям.

В приоритете интересы всех стран - участниц ЕАЭС

Страны ЕАЭС часто упрекают за отсутствие единой политической позиции. Но сила евразийской "пятерки" - в единстве. Несмотря на то, что союз объединяет разные по масштабу экономики, в приоритете интересы всех стран-участниц - слушать и слышать каждого, иногда, правда, в ущерб времени, но не в ущерб партнеру.

Такой подход выгодно отличает интеграционную площадку от других.

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Эдикас Ягелавичюс, председатель МОО "Международный форум добрососедства" (Литва):

"В сравнении с Евросоюзом, я сам литовец, этот проект очень перспективный. На фоне того, что, кажется, что Евросоюз скоро разрушится, есть такое ощущение у людей, литовцев, у людей, кто живет в Европе. На фоне этого Евразийский союз выглядит очень привлекательно, и люди, кто это понимают, хотят тоже уже смотреть в будущее и быть причастным к этому интересному проекту".

Важно самим влиять на глобальную повестку

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К основным вызовам можно отнести общую турбулентность мировой экономики. Однако вместе страны ЕАЭС научились справляться весьма эффективно, цифры тому подтверждение. Темпы экономического роста союза второй год выше среднемировых.

Президент Беларуси ориентирует, что важно не просто держать темп, важно ускоряться. Чтобы самим влиять на глобальную повестку и иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы.

Лукашенко: Мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"В начале года в обращении к главам государств в качестве председателя Беларусь заявила о необходимости кооперации по тем направлениям, без которых сегодня невозможно уверенно чувствовать себя среди мировых экономических лидеров. Это электротранспорт, микроэлектроника, робототехника, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы. Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже и не думаем, но они сами придут. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта".

ЕАЭС 2.0. Стратегические задачи союза

Александр Лукашенко обозначил контуры обновленной версии экономического союза - ЕАЭС 2.0. Укрепление технологического суверенитета - стратегическая задача для региона. В Евразии рассматривают новые кооперационные проекты.

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Важно не только объединять потенциалы, но и рационально распределять усилия и ресурсы. Среди приоритетов и финансовая интеграция и цифровизация евразийского пространства.

Петр Конюшенко, замминистра энергетики России:

"Обозначены ключевые точки, куда будет развиваться наше государство в области, особенно искусственного интеллекта, цифровых технологий. Видим, необходимость продолжит развитие. Взаимоотношения между энергетиками наших государств с целью построения рынка, который дал бы, с одной стороны, как энергетикам толчок к развитию, так и, с другой стороны, обеспечил наши граждан и предприятия качественной, надежной и недорогой электрической энергией".

Сергей Авраменко, гендиректор ОАО "МТЗ":

"Чего нам не хватает? Оперативности. Многие процессы слишком инертные. На самом деле упрощенная, но эффективная работа в топе вопросов должны быть, потому что многие вопросы по согласованию затягиваются на месяцы, полугодия, и это, на самом деле, тормозит нас. Объективно, XXI век - это век скоростей".

Создание удобных транспортных коридоров

До сих пор в ЕАЭС полностью не решены вопросы логистики. Создание удобных транспортных коридоров - одна из ключевых задач. На внешнем контуре продвигаем сопряжение с БРИКС и ШОС: необходимо использовать общее пространство для упрощения условий товарооборота.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Кубы:

"Направляется инициатива для использования Кубы как логистического и инвестиционного хаба, используя возможности особой экономической зоны "Мариэль", географические преимущества нашего острова, чтобы он стал отправной точкой расширения евразийской продукции на Латиноамериканский и Карибский регионы".

Один из приоритетов ЕАЭС - выход за пределы союза

Африка - еще перспективное направление евразийского сотрудничества с партнерами из третьих стран. На форуме замечаем гостей и с этого континента.

Доля ЕАЭС стабильно составляет примерно 2 % от мировой торговли Африки. Небольшая, но растущая часть. И обе стороны заинтересованы в ее увеличении. В целом - один из приоритетов ЕАЭС - выход за пределы Союза и активная работа с третьими странами.

Владимир Путин, Президент России:

"Пятерка" не собирается останавливаться на достигнутом. Продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов, повышением авторитета и влияния ЕврАзЭС на международные арены. Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки. Укрепляются контакты с многосторонними структурами. Это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз".

Устойчиво растет и присутствие Беларуси на африканских рынках. Мы представлены в 45 странах - то есть практически по всему континенту. И сумели пройти путь от годового товарооборота примерно в 150 млн долларов в начале 2000-х до рекордных 600 млн долларов в минувшем году. В этом году Сенегал начал покупать через биржу нашу молочную продукцию. В перспективе рынок Сенегала может стать транзитным хабом для поставок белорусских товаров в другие государства Западной Африки.

Серигне Абдоу Мбаке Ндао, глава Международного движения солидарности (Сенегал):

"Я знаю, что Беларусь славится своим сельским хозяйством, техникой и технологиями. И IT-сферой. У нас много общего. В первую очередь, Африка - это про зеленый рынок. После форума я остаюсь на несколько дней в Минске, чтоб провести ряд двусторонних встреч, переговоров с нашими партнерами, в том числе и потенциальными".

Гость приехал с конкретными предложениями. 72 проекта готов предложить Сенегал нашей стране, часть проектов, например, по экологии - затрагивают интересы всего евразийского пространства.

Снятие торговых барьеров

Важнейший инструмент продвижения общих интересов стран-членов на международной арене - создание зон свободной торговли cоюза с третьими странами. На это еще раз обратил внимание белорусский Президент накануне на саммите ЕАЭС. Зоны свободной торговли уже имеем с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и Ираном. Торговые соглашения подписаны с Монголией и Эмиратами.

Халед бен Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Абу-Даби:

"Утверждаю, что мы нацелены на укрепление связей с Евразийским экономическим союзом и хотели бы выйти на новый уровень. Верим в то, что торговля - это не только способ достижения устойчивого развития, но и мира и стабильности на международной арене".

Евразийская "пятерка" идет своим путем

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Александр Лукашенко призвал евразийскую "пятерку" идти своим путем. Союз набирает экономический вес.

"Объем внутреннего рынка обрабатывающей промышленности ЕАЭС превысил 1 трлн долларов. Цифра хорошая, но что за ней стоит? В прошлом году мы запустили механизм поддержки промышленной кооперации, выделили средства. Но, к сожалению, пока нет результата", - констатировал Президент во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Александр Лукашенко напомнил, что в январе были наконец одобрены два проекта на 17 млн долларов - выпуск стрелок для железных дорог и кабин для комбайнов. "Аж смешно называть эти проекты. Нужны более решительные шаги по созданию передовых производств, особенно в сферах засилья западных корпораций: фармацевтика, авиа-, судостроение, автомобилестроение, микроэлектроника", - убежден белорусский лидер.

Сегодня ЕАЭС укрепляется в статусе ключевой интеграционной платформы на постсоветском пространстве. И становится полюсом экономического притяжения в международном измерении.

Андрей Слепнев, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК:

"Главы государств верят в будущее Союза и намерены и дальше осуществлять активное лидерство интеграционными процессами. Действительно, все оценивают союз как очень важную, стабилизирующую организацию, которая особенно необходима в наше турбулентное время".



Евгений Реутов, замначальника отдела Департамента энергетики ЕЭК:

"Мы уже достигли очень много. Если брать электроэнергетический рынок, мы практически находимся на завершающем этапе формирования общего электроэнергетического рынка. Осталось несколько движений, и я думаю, по рыночным ценам будут организации покупать электроэнергию".

Наталья Юрова, завкафедрой факультета международных отношений БГУ:

"Главы государств верят в будущее союза и намерены и дальше осуществлять активное лидерство интеграционными процессами. Действительно, все оценивают союз как очень важную, стабилизирующую организацию, которая особенно необходима в наше турбулентное время".

Так, в этом году на минской площадке впервые обсудили будущее трудовой миграции в Евразийском регионе. Не осталась без внимания совместная работа в информационном поле.

Ирина Флюр, зампредседателя Межгосударственной телерадиокомпании "Мир":

"Впервые в рамках Евразийского форума обсуждались вещи, как, например, единое информационное пространство. Обсуждались вещи продвижения позитивного образа ЕАЭС на территории наших стран, наших республик. И я думаю, что если мы продолжим, как минимум в таком же темпе, как с казали президенты, надо чуть-чуть активнее, дабы в хвосте не плестись, а быть впереди. Если мы все вместе будем к этому так относиться, то впереди нас ждет как минимум светлое будущее".

Следующий саммит ЕАЭС пройдет в Казахстане