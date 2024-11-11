Чем запомнился политический 2024 год и какие выводы сделаны

Для Беларуси 2024 год получился насыщенным. ВНС, саммит ЕАЭС и огромное количество визитов Президента в разные страны. Чем запомнится этот год и какие выводы мы сделали? Наш обозреватель Алексей Волков подвел итоги года.

2024-й - год взлета белорусской политики. Мы принимали важнейшие решения для будущего и пытались исправить ошибки прошлого. 12 месяцев, которые окончательно расставили приоритеты Беларуси будущего, ведь время выбрало нас.

"Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность защитить слабых, помочь всем, кто нуждается в нашей помощи. Мы должны быть сильными, чтобы нас слышали на международной политической арене. И наш голос звучит в мире и будет звучать", - призвал на VII Всебелорусском собрании Александр Лукашенко.

VII Всебелорусское народное собрание - новая глава в книге под названием "Беларусь". Как никогда власть и общество идут в унисон.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Появились новые вызовы и угрозы. В жизни все течет и все меняется. Посмотрите, появился новый вид безопасности, биологическая, своевременная. Да, конечно. Сегодня мы говорим о кибербезопасности. Очень важен электоральный суверенитет. И вот это понятие, оно тоже впервые фиксируется в концепции национальной безопасности. Сегодня очень сложная геополитическая ситуация вокруг нашей страны".

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В области безопасности обстановка крайне неблагоприятная. Наблюдаем дальнейшее углубление эскалации в международных отношениях и отношениях между ведущими геополитическими акторами. В этой связи нашей стране необходимо приводить стратегически значимые документы, доктринальные, в области безопасности в соответствии с реальностью, чтобы мы имели возможность и предоставили возможность нашим правоохранительным органам, силовым структурам, армии защитить Республику Беларусь".

Но каркас суверенитета - это еще и выборы. Чистые и честные они прошли 25 февраля. Единый день голосования в Палату представителей и местные Советы.

Глобус тоже покорился Беларуси. В феврале 2024-го Александр Лукашенко летит в Узбекистан. Переговоры - тонкая нить белорусской политики. Идет она через полотно экономики. План между Минском и Ташкентом наперед, товарооборот на миллиард в год. Но страны - давние союзники, а значит план "купи-продай" не интересен ни одним, ни другим. Из уст лидеров звучит словосочетание "совместное производство".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Люди привыкли к белорусскому - это было наше общее, советское. Сейчас мы его довели до приличного уровня. Качество мы подтянем. Так что имейте в виду, у нас техника будет еще более качественной".

Но и в традиционной геополитической парадигме получилось многое. Отныне Беларусь - член Шанхайской Организации Сотрудничества. 4 июля во Дворце Независимости в Астане были подписаны все необходимые документы.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

"Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской Организации Сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю Вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси".

Почивать на лаврах - не стиль Лукашенко. Даже несмотря на праздничный настрой, Первый выдает программную речь.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно".

И еще один статус, к которому нужно привыкать: Беларусь - страна-партнер в БРИКС. Организация заявлялась, как "клуб по интересам". Но этот интерес оказался настолько всеобъемлющим, что на саммит съехались лидеры более 40 стран.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"БРИКС - это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений, - уверен Александр Лукашенко. - В силах государств - участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства".

Там же белорусский лидер сделает и самое ожидаемое заявление года в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, пойдет ли Александр Лукашенко на президентские выборы. На что белорусский лидер ответил: "Если вот сторонники мои скажут, что это надо...".

"Надо" превратилась в народный флешмоб, а наши отношения с Россией, кажется, пришли к полному пониманию. Путь был долгий - 25 лет. Да, Союзному государству четверть века.

Дружба, которой можно лишь позавидовать: Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались за минувший год едва не ежемесячно. Фейк о "политики ненавидят друг друга" растворился в глубинах интернета.

Приедет на заседание Высшего госсовета Союзного государства Владимир Путин и в Минск.

Владимир Путин, Президент России:

"На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь для России Беларусь является четвертым торговым партнером в мире. С долей почти 9 %. Кроме того, Россия инвестировала в белорусскую экономику более 4 млрд долларов. В республике работают порядка 2,5 тыс. компаний с российским участием".

И важно упомянуть ЕАЭС. Да, 2025-й - год председательства Беларуси. Переходит оно от Армении. Пашинян нелестно однажды заявил, что никогда не поедет в Беларусь. В развитии это нам подарило главную политическую пикировку года.

"Хочу уточнить, что мы не возражаем против проведения заседания Высшего экономического совета ЕС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Александр Лукашенко: "А что за проблема? Что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно".

Никол Пашинян: "Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто Вы сказали, затронули вопрос, я должен был сразу среагировать, чтобы не было никаких недопониманий".

Александр Лукашенко: "Ну, мы рассмотрим, рассмотрим ваше заявление".

Никол Пашинян: "А что тут рассматривать? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление не подлежит к рассмотрению".

Александр Лукашенко: "Да, мы только его рассмотрим… может, телевизора не будет, чтобы Вы дистанционно выступали".

Никол Пашинян: "Нет проблем, нет проблем, нет проблем".