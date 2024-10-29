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Чему будет посвящен очередной съезд Коммунистической партии Беларуси, рассказал Сергей Клишевич
6 ноября 2024 года в Минске состоится XV (XLVII) съезд Коммунистической партии Беларуси.
Сергей Клишевич - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси в студии "Первого информационного" рассказал о том, какие вопросы планируют обсудить.
К слову, на съезд прибывают делегаты со всех регионов.
Будут обсуждаться самые важные вопросы внутрипартийного развития, а также участие Коммунистической партии в социально-экономическом и общественно-политическом развитии общества.
"Основное внимание будет уделено вопросам предстоящих выборов в нашей стране, стратегии и тактике действий наших партийных организаций, партийных ячеек в этом важном электоральном процессе", - добавил Клишевич.
Самая главная задача, убежден эксперт, - не допустить раскола в обществе, а также не допустить вмешательства в наши электоральные процессы, во внутренние дела государства извне.
"Поэтому мы будем активно работать на внешнем контуре с нашими партнерами, которых у нас достаточно, в том числе и в западных государствах. Наши друзья находятся и в Европейском парламенте, депутаты-коммунисты, которые нас поддерживают. Их там меньшинство, но они там есть, их голос слышен. И в национальных парламентах европейских государств", - поделился спикер.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"И, как уже заявлял наш лидер, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков, мы идем на выборы не вместо президента, а вместе с президентом. Этим объясняется наша логика выдвижения своего кандидата в президенты Республики Беларусь".
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