Чему будет посвящен очередной съезд Коммунистической партии Беларуси, рассказал Сергей Клишевич

6 ноября 2024 года в Минске состоится XV (XLVII) съезд Коммунистической партии Беларуси.

Сергей Клишевич - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси в студии "Первого информационного" рассказал о том, какие вопросы планируют обсудить.

К слову, на съезд прибывают делегаты со всех регионов.

Будут обсуждаться самые важные вопросы внутрипартийного развития, а также участие Коммунистической партии в социально-экономическом и общественно-политическом развитии общества.

"Основное внимание будет уделено вопросам предстоящих выборов в нашей стране, стратегии и тактике действий наших партийных организаций, партийных ячеек в этом важном электоральном процессе", - добавил Клишевич.

Самая главная задача, убежден эксперт, - не допустить раскола в обществе, а также не допустить вмешательства в наши электоральные процессы, во внутренние дела государства извне.

"Поэтому мы будем активно работать на внешнем контуре с нашими партнерами, которых у нас достаточно, в том числе и в западных государствах. Наши друзья находятся и в Европейском парламенте, депутаты-коммунисты, которые нас поддерживают. Их там меньшинство, но они там есть, их голос слышен. И в национальных парламентах европейских государств", - поделился спикер.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: