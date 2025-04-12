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Члены Совета Республики приняли участие в субботнике в Ботаническом саду

Чистота - бренд Беларуси и общая заслуга всех граждан страны. Участие каждого в благоустройстве очень важно.

Спикер Совета Республики Национального собрания и работники секретариата 12 апреля трудились в  Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

Они сажали деревья и делали территорию сада еще краше. Среди саженцев есть и катальпа. Это довольно новая культура, которую все чаще используют в озеленении Беларуси.

Как отметила Наталья Кочанова, субботники - это славная традиция Беларуси, которую нужно передать новым поколениям.

Ботанический садреспубликанский субботник