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Члены Совета Республики приняли участие в субботнике в Ботаническом саду
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Чистота - бренд Беларуси и общая заслуга всех граждан страны. Участие каждого в благоустройстве очень важно.
Спикер Совета Республики Национального собрания и работники секретариата 12 апреля трудились в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.
Они сажали деревья и делали территорию сада еще краше. Среди саженцев есть и катальпа. Это довольно новая культура, которую все чаще используют в озеленении Беларуси.
Как отметила Наталья Кочанова, субботники - это славная традиция Беларуси, которую нужно передать новым поколениям.