Члены Совета Республики приняли участие в субботнике в Ботаническом саду

Чистота - бренд Беларуси и общая заслуга всех граждан страны. Участие каждого в благоустройстве очень важно.

Они сажали деревья и делали территорию сада еще краше. Среди саженцев есть и катальпа. Это довольно новая культура, которую все чаще используют в озеленении Беларуси.