Что скрыли кулуары международной конференции по безопасности в Минске

Еще больше интересных деталей из кулуаров важной международной конференции - в рубрике "Время Первого". Спросили у экспертов, когда ждать мира в Украине, а белорусского Президента - о выборах и флешмобе народной поддержки, а заодно узнали, что готовят журналисты из урожая картофеля с подворья главы государства.