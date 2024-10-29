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Что скрыли кулуары международной конференции по безопасности в Минске

Еще больше интересных деталей из кулуаров важной международной конференции - в рубрике "Время Первого". Спросили у экспертов, когда ждать мира в Украине, а белорусского Президента - о выборах и флешмобе народной поддержки, а заодно узнали, что готовят журналисты из урожая картофеля  с подворья главы государства.

Не пропустите – в "Главном эфире" в это воскресенье!

политикаII Минская конференция по евразийской безопасности

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