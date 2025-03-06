Что во Дворце Независимости 7 марта обсудят делегации Беларуси и Мьянмы

Во Дворце Независимости 7 марта обсудят перспективы отношений Беларуси и Мьянмы. Белорусский лидер Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром, председателем Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном.

Делегация из азиатской страны уже накануне начала работу - состоялся бизнес-форум и ряд двусторонних встреч. В целом, наблюдается активизация на двустороннем треке контактов как на официальном уровне, так и по линии деловых кругов.

О перспективах сотрудничества и потенциале партнерства рассказала Вероника Бута из Дворца Независимости, где вскоре пройдут переговоры на высшем уровне.

Республика Союз Мьянма - немаленькая страна с населением 55 млн человек. То есть 55 млн потенциальных покупателей белорусской продукции. Государство в Юго-Восточной Азии - Мьянма - или как раньше ее называли Бирма - 7-й по величине производитель риса в мире. Климат высокогорья - жаркие дни и прохладные ночи - идеально подходит для выращивания кофе, к слову, там доминирует арабика. Да и по производству чая Мьянма в десятке лидеров.

То есть благодаря своим партнерам мы можем закрыть некоторые экзотические для Беларуси импортные позиции. Но конечно, возможности гораздо шире: от сельского хозяйства и фармацевтики до образовательных услуг.

Направления обсудили накануне на бизнес-форуме. И не просто обсудили, но и подписали полтора десятка документов. Сухое молоко, удобрения, техника - в фокусе внимания наших партнеров. Так, договорились, что МТЗ организует в Мьянме сборочное производство тракторов BELARUS. Интерес к совместной работе у сторон есть, это подтверждают и цифры. В 2024 году был достигнут рекордный за последние 9 лет товарооборот.

Отношения наших стран основаны на многолетней дружбе, взаимопонимании и партнерстве. Схожие позиции у сторон и на мировой арене. За последние десятилетия Мьянма пережила множество политических изменений, включая военные перевороты. Беларусь может внести вклад в мирный процесс и устойчивое развитие этой азиатской страны.

План совместной работы определят сегодня во Дворце Независимости. К встрече высокого гостя уже все готово. Делегация прибудет уже буквально через полчаса - будет время освоиться и прогуляться по Дворцу. Дальше, согласно протоколу официальных визитов, красная дорожка, рота почетного караула, фотографирование. Переговоры запланированы в узком и широком составах.