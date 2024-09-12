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Что является задачей номер один в Беларуси, пояснил Игорь Карпенко
Обеспечение электорального суверенитета - это задача номер один. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко 19 сентября по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителями избирательных органов государств - участников СНГ, сообщила БЕЛТА.
Как отметил во время встречи глава белорусского государства, электоральные кампании уже давно перестали быть технической процедурой и превратились сегодня в поле боя.
В связи с этим Игорь Карпенко подчеркнул, что главное - не допустить реального поля боя. "Это должно быть состязание политических программ и кандидатов, равный доступ граждан ко всей необходимой информации и создание оптимальных условий для того, чтобы они могли свободно выразить свою волю. Наверное, это главные подходы, которые определяются на выборах".
При этом председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси заявил, что на Западе партии, например, либерального толка идут на выборы с социальными лозунгами, которые не соответствуют их политическим программам.
"Это своеобразное оболванивание избирателей, - считает Игорь Карпенко. - Сегодня трудно вообще понять идеологические платформы некоторых политических партий, которые к каждым выборам видоизменяются - и не только по названиям, но и по каким-то политическим формулировкам и идеологическим аспектам".
Председатель ЦИК считает, что выборы должны быть понятными для избирателей: "Если ты придерживаешься какого-то определенного политического, идеологического курса, то говори честно, что будет".
"Должна быть ответственность политиков перед избирателями, ведь мы сегодня наблюдаем: идут на выборы с одними лозунгами, потом садятся в кресло и начинают страну переворачивать с ног на голову - мы это наблюдаем повсеместно. В этом плане обеспечение электорального суверенитета - это задача номер один. Неслучайно мы не просто это понятие внедрили. Мы ввели новый конституционный орган - Всебелорусское народное собрание - как гарант сохранения стабильности в стране, преемственности политического курса и определения стратегических направлений развития государства и общества".
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