Чего Запад не может простить Лукашенко? Разговор о главном смотрите в "Понятной политике"

Погода в Беларуси
Гродно8°
Брест10°
Гомель10°
Витебск8°
Могилев6°
Минск7°
Минск
7°
Европейский взгляд на Беларусь без ангажированных оценок и абсурдных решений. Прямая речь из Италии: почему западные трибуны не отражают мнение большинства.
Проблемы европейского дома и рука дружбы для Минска.
Навязанные санкции и подчинение Вашингтону.
А также чего Запад не может простить Лукашенко?
Разговор о главном в очередной серии "Понятной политики" из цикла "Говорит мир".
Смотрите в понедельник, 27 января, после "Панорамы" на "Беларусь 1".