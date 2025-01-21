Чего Запад не может простить Лукашенко? Разговор о главном смотрите в "Понятной политике"

Европейский взгляд на Беларусь без ангажированных оценок и абсурдных решений. Прямая речь из Италии: почему западные трибуны не отражают мнение большинства.



Проблемы европейского дома и рука дружбы для Минска.



Навязанные санкции и подчинение Вашингтону.



А также чего Запад не может простить Лукашенко?



Разговор о главном в очередной серии "Понятной политики" из цикла "Говорит мир".



Смотрите в понедельник, 27 января, после "Панорамы" на "Беларусь 1".