Дапкюнас: В Европе не желают задумываться о текущей трансформации глобального порядка

События в мире последних лет и особенно недель убеждают, что устоявшийся на протяжении послевоенных десятилетий миропорядок коренным образом меняется. В Европе не желают задумываться о текущей трансформации глобального порядка, направлении его в мирное и предсказуемое русло. Вместо этого европейские акторы руководствуются логикой военной эскалации.

Об этом в ответ на выступление председателя ОБСЕ заявил постпред Беларуси при организации Андрей Дапкюнас.

Дипломат также отметил, что несмотря на неоднократные призывы Минска, до сих пор в ОБСЕ не состоялся честный коллективный разговор о причинах нынешней ситуации. В кулуарах судачат о том, какой год для организации станет последним. И здесь бездействие непозволительно.