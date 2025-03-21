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Делегация Республики Сербской ознакомилась с национальной святыней, а также посетила НАН
Способность к открытому диалогу и взаимное доверие демонстрируют наши отношения с Республикой Сербской. 21 марта последний день насыщенной программы официального визита парламентской делегации балканского государства. Во главе с председателем Вече народов Сребренкой Голич зарубежные гости провели ряд двусторонних встреч и посетили промышленные, культурные и социальные объекты.
Мы продолжаем укреплять партнерские связи и выстраивать мосты к взаимопониманию. И наша дружба становится только крепче. Сегодня ознакомили парламентскую делегацию с нашей национальной святыней. Это ровесник суверенной Беларуси и один из духовных символов нашей независимости - храм-памятник в честь Всех Святых.
Крипта святыни пополняется землей с мест исторических сражений. И это уникальный музей памяти, в котором каждый экспонат отражает трагические страницы истории. Спикер Совета Республики Наталья Кочанова в эти дни на переговорах подчеркнула, что сотрудничество Беларуси и Республики Сербской основывается как раз на исторических корнях и славянском братстве.
Также парламентская делегация Республики Сербской сегодня встретилась с президиумом Национальной академии наук Беларуси. На выставке балканские гости ознакомились с нашими последними разработками. Особое внимание сфере машиностроения. Республика Сербская и Беларусь заинтересованы в развитии сотрудничества и в научном направлении. Это обусловлено близостью экономических интересов и ориентиров в промышленности.
Парламентская делегация прибыла в нашу страну по приглашению Натальи Кочановой на полях IV Евразийского женского форума. Марафон переговоров показал, что в центре наших общих интересов - развитие двусторонних торговых связей, наращивание взаимодействия в сферах промышленности, здравоохранения, науки и образования, расширение договорно-правовой базы.