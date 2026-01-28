Депутат Гигин: Участие в Совете мира - возможность для Беларуси влиять на мировую повестку

"Мы были в числе учредителей ООН, и это была не просто, как некоторые представляют, формальная роль. Например, белорусы выполняли ключевую функцию при подготовке первой сессии Генассамблеи ООН. Затем мы были страной, которая предоставила площадку для Содружества Независимых Государств, здесь находится штаб-квартира. Сейчас то, что Беларусь пригласили в Совет мира, очень важно в плане международного авторитета нашей страны. Кроме того, многие забывают, что Совет мира, его создание, было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН в рамках урегулирования кризиса в Газе, то есть это не антиооновский проект пока. Хотя Трамп говорит, что он не против ООН, но мы понимаем, если Совет мира докажет свою работоспособность по регулированию кризисов и конфликтов (что пока под вопросом), то на этом фоне ООН будет демонстрировать беспомощность. Очевидно, что авторитет одной организации будет расти, а другой падать. Это некая конкурирующая с ООН структура, но дипломатия - это искусство возможностей. И наша страна правильно сделала, что первой присоединилась, потому что это для нас возможность участвовать в решении ключевых вопросов, связанных с международной политической повесткой".