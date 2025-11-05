Депутаты ратифицировали договор о формировании объединенного рынка электроэнергии СГ

"Сейчас у нас это объединенный энергорынок, второй этап это объединенный рынок по газу. Ведь у нас себестоимость электрической энергии зависит в первую очередь от газа. И преимущественно сейчас большая часть электрической энергии вырабатывается на газу. Да, атомная станция закрывает сейчас у нас 40 %, преимущественно сейчас пока газ забирает большую часть процентов по выработке. Это обеспечит в свою очередь безопасность, энергетическую безопасность нашей страны, повышает также ее надежность, ведь у нас помимо объединенного энергорынка, объединенная энергосистема, где в рамках взаимопомощи мы можем покупать электрическую энергию в России, Россия также покупает эту электрическую энергию у нас. Поэтому все создано для того, чтобы потребитель мог выбирать себе в последующем поставщика, обеспечивать энергетическую безопасность нашей страны, повышать экономическую безопасность также нашей страны и обеспечивать надежность электроснабжения".