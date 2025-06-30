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Дипломаты Беларуси и России в Вене представили доклад о правах человека
Честный и объективный взгляд на проблемные вопросы с соблюдением прав человека в отношении 43 стран был представлен в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Там состоялась презентация второго совместного доклада Министерств иностранных дел Беларуси и России, посвященного соблюдению прав человека в отдельных странах.
Доклад представили начальник Главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Ирина Величко и директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Ирина Величко:
"Доклад демонстрирует глубоко укоренившийся в западных государствах внутренний кризис, а именно: полная оторванность политической элиты от реальных потребностей своего общества. Более того, политические амбиции Запада и привычка вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств, в том числе путем применения односторонних принудительных мер, имеет негативные последствия для граждан самого Запада. Как результат - растет напряженность, которая выливается в массовые протесты и силовые приемы".
Особое внимание в докладе было уделено миграционной политике ряда государств ЕС. Представлены данные о тысячах случаев незаконного выдворения мигрантов из Латвии и Литвы, которые привели к гибели людей. В докладе упоминаются и факты восхваления нацистских коллаборационистов и сносы памятников советским воинам-освободителям.
Выступление белорусских и российских дипломатов прокомментировал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков с полей 32-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в городе Порту: "Голос белорусской делегации на заседаниях Парламентской ассамблеи ОБСЕ звучит очень громко и ярко. На нас обращают внимание. В отличие от предыдущих сессий и заседаний хотел бы выделить более уважительное отношение к Республике Беларусь, представителям нашей страны".