Дипломаты Беларуси и России в Вене представили доклад о правах человека

Честный и объективный взгляд на проблемные вопросы с соблюдением прав человека в отношении 43 стран был представлен в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Там состоялась презентация второго совместного доклада Министерств иностранных дел Беларуси и России, посвященного соблюдению прав человека в отдельных странах.

Доклад представили начальник Главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Ирина Величко и директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Ирина Величко:

"Доклад демонстрирует глубоко укоренившийся в западных государствах внутренний кризис, а именно: полная оторванность политической элиты от реальных потребностей своего общества. Более того, политические амбиции Запада и привычка вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств, в том числе путем применения односторонних принудительных мер, имеет негативные последствия для граждан самого Запада. Как результат - растет напряженность, которая выливается в массовые протесты и силовые приемы".

Особое внимание в докладе было уделено миграционной политике ряда государств ЕС. Представлены данные о тысячах случаев незаконного выдворения мигрантов из Латвии и Литвы, которые привели к гибели людей. В докладе упоминаются и факты восхваления нацистских коллаборационистов и сносы памятников советским воинам-освободителям.