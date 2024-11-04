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Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии

Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии

В Беларуси сформированы 153 территориальные комиссии для проведения президентских выборов в 2025 году. В состав комиссий вошли 1689 человек, сообщает БЕЛТА.

В том числе 421 - представители граждан, 103 - трудовых коллективов, 1165 - политических партий и других общественных объединений.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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