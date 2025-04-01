Дмитрий Крутой представил Юрия Караева Гродненскому облисполкому

В Гродненской области представили нового губернатора. 31 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, это решение единогласно поддержали депутаты региона.

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой представил активу области нового руководителя региона и вручил ему удостоверение председателя Гродненского облисполкома.

Юрий Караев - генерал, бывший министр внутренних дел, с 2020 года работал в должности помощника Президента - инспектора по Гродненской области.

Как отметил Дмитрий Крутой, приоритетными направлениями в работе нового руководителя являются финансово-экономическая сфера, инвестиционные проекты, создание крупных и малых предприятий.

Дмитрий Крутой:

"Отток людей из Гродненской области присутствует: за 2024 год минус 5 тыс. человек, занятых в экономике. Это единственный главный негативный момент работы региона, на который обратил внимание Президент. Поэтому создание предприятий (неважно - средних, крупных или малых) - приоритет номер один и программы будущей пятилетки по социально-экономическому развитию Гродненщины".

"Выразил ему напутствие, чтобы он остался таким, каким он был в должности помощника Президента - вдумчивым, вникающим, разбирающимся в ситуации не по верхам, а досконально, бережно относящимся к кадрам. У него все это есть, и больше всего я хотел бы выразить не напутствие, а уверенность в том, что с таким руководителем и с таким профессиональным коллективом Гродненской облисполкома и райисполкомов, с ведущими предприятиями области эта позитивная динамика развития Гродненской области не только сохранится, но и приумножится", - заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник.

Юрий Караев заявил, что высокую планку, заданную регионом много лет назад, очень трудно удерживать. Главная задача - держаться и ни в чем не просесть. А в моментах, где Гродненская область все-таки отстает, надо разобраться. Оправдываться высокой базой АЭС или высокой урожайностью прошлых лет никто не позволит, и у гродненцев такого настроя нет, поэтому ищут точки роста.