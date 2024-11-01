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Экономическую (не)безопасность обсудят на международной конференции по евразийской безопасности
Автор:Светлана Лукьянюк
1 ноября, во второй день, на II Минской международной конференции по евразийской безопасности новые темы для обсуждения - это экономическая (не)безопасность в современном мире.
Также ждем "Мозговой штурм" по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Большой диалог стартует в 10:00 и завершится после 16:00.
Расскажем, кто сегодня из спикеров будет выступать и почему экономический аспект выбран для общения (подробности в видео).
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