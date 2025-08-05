Эксперт: Без уничтожения мировой долларовой системы восстановление экономики США не случится

По его мнению, это обусловлено тем, что значительная часть экономики США носит виртуальный характер. А значит, пока доходности на финансовых рынках выше, чем инвестиции в реальный сектор, восстановления экономики США не будет. И тарифы на импорт, установленные Трампом, не станут тем самым спасательным кругом.

"5 ноября 2014 года на Дартмутской конференции в городе Дейтоне, штат Огайо, я сказал, что есть два базовых сценария для Соединенных Штатов Америки. Либо спасти финансовую долларовую систему, но ценой окончательного разрушения реального американского сектора. Либо спасти реальный сектор, но тогда нужно разрушить мировую долларовую систему. Трамп, когда пришел в 2016 году, пытался спасти реальный сектор американской экономики без разрушения мировой долларовой системы. У него ничего не вышло. На данный момент непонятно даже, можно ли спасти американский реальный сектор, так как он очень сильно упал по сравнению с 2014 годом. Но все равно нужно разрушать мировую долларовую систему, от этого никуда не деться. Пока она существует, пока доходности на финансовых рынках выше, чем инвестиции в реальные сектора, никакого восстановления не будет".