Эксперт Чирков: Совет мира создает новые подходы к разрешению мировых конфликтов

"В целом позиция Беларуси по поводу создания Совета мира выглядит очень конструктивной. Новые подходы к урегулированию конфликтов, которые может предложить подобный Совет, достаточно ценные и правильные. Позиция Беларуси в этом смысле очень прагматична: нужно использовать все возможные инструменты для достижения мира. По официальной позиции Беларуси понятно, что Беларусь была бы довольна, если бы подобные инициативы распространялись не только для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, но и для решения многих других конфликтов. Действительно, многие международные институты, которые должны решать конфликты, сейчас утратили свою актуальность".