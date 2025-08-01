Эксперт: непредсказуемость Трампа в вопросе введения пошлин может создать долгосрочные проблемы

Трамп продолжает переносить собственные дедлайны. День объявления масштабной торговой войны откладывается. Накануне хозяин Белого дома подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41 % на товары из более чем 60 стран.

Но позже выяснилось, что новые пошлины президента США будут введены не 1 августа, как планировалось изначально, а на неделю позже – 7-го. Как уточняют американские СМИ, сделано это для того, чтобы дать таможне и пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений для взимания новых пошлин.

Оливер Рот, стратег по рынку капитала банка ODDO BHF в Германии:

"Тот факт, что Дональд Трамп отложил срок введения импортных пошлин, сам по себе не является большим сюрпризом, поскольку это стало скорее modus operandi. Угрозы Трампа относительно пошлин обычно не оказываются столь серьезными, как опасались, и оказывают меньшее влияние, чем ожидалось. Но Трамп все еще остается непредсказуемым. И именно эта непредсказуемость создает все более серьезные проблемы, возможно, даже долгосрочные".

Оливер Рот news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/531dc7d4-c2e0-4d36-bdbe-2f5bda29aca3/conversions/29a24ed9-bdce-4dc3-a0c6-1c3a7be00c8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/531dc7d4-c2e0-4d36-bdbe-2f5bda29aca3/conversions/29a24ed9-bdce-4dc3-a0c6-1c3a7be00c8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/531dc7d4-c2e0-4d36-bdbe-2f5bda29aca3/conversions/29a24ed9-bdce-4dc3-a0c6-1c3a7be00c8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/531dc7d4-c2e0-4d36-bdbe-2f5bda29aca3/conversions/29a24ed9-bdce-4dc3-a0c6-1c3a7be00c8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Трамп также напомнил, что не намерен отказываться от введения санкций против России 8 августа, если к этому времени Москва с Киевом не договорятся о мире. Правда, сразу оговорился: не факт, что новые запреты как-то ускорят урегулирование украинского кризиса.

"Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли Путина санкции. Вы знаете, они знают о санкциях. Я лучше всех знаю о санкциях, пошлинах и всем остальном. Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем. Европа крайне расстроена. Но это война, которой не должно было быть. Этой войны не было бы, если бы я был президентом. И это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну, не следовало бы ввязываться в нее", - заявил Дональд Трамп.