Электоральная кампания объединила всех белорусов. Голос каждого услышан и посчитан

Электоральная кампания объединила всех белорусов. Голоса отдали и известные артисты и спортсмены, и экономический блок правительства, и политический истеблишмент. Белорусы традиционно пишут историю страны вместе. Голос каждого услышан и посчитан.



В день выборов белорусский народ по-особенному ощущает свое единство, отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Я анализировала и думала о том, чем для нас являются вот такие электоральные кампании, эти дни. Ведь много различного рода мероприятий, в которых ты принимаешь участие, и ты понимаешь меру своей ответственности, когда участником являешься тех или иных мероприятий. А вот в такие дни, наверное, по-особенному, когда каждый человек может выразить свою волю и заявление в устремлении сделать свою страну лучше, стабильнее, спокойнее. И, конечно, как никогда, наверное, ты ощущаешь вот это единство. Единство наших душ, наших белорусов в любви к своей стране".

Приходить на выборы семьями для белорусов уже традиция, чтобы детям своим примером показать, как важно не оставаться в стороне, научить будущее поколение быть активными и вовлеченными в жизнь своего государства.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси: "Будущее только светлое, исключительно. И, собственно говоря, (голосовал - Прим. ред.) за ту стабильность, которая у нас есть, за безопасность, чтобы я ребенка мог спокойно отпускать в школу и не переживал, что что-то с ней случится. За то, чтобы у нее это самое будущее было".