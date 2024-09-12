Ереван принимает экономический форум "пятерки" и Межправсовет ЕАЭС - о чем говорили

Возможностей и путей для сотрудничества множество, даже несмотря на то, что кто-то усердно пытается разрушить веками выстроенные механизмы взаимодействия. Сотрудничество стран ЕАЭС постоянно растет. Хорошая динамика и в этом году. Только за первые четыре месяца взаимная торговля выросла на 9,5 %, превысив 21 млрд долларов. Развивается взаимодействие и с третьими странами.

От электронной торговли до логистики и электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. Об этом сегодня говорят в Ереване. Столица Армении принимает экономический форум "пятерки" и Межправсовет ЕАЭС. Сегодня диалог на уровне экспертов и руководителей министерств. В том числе обсуждали равные правила конкуренции, госзакупки, промышленную кооперацию, единый рынок труда, а также туризм.

ЕАЭС 10 лет

Евразийскому союзу 10 лет. Создавали его как пространство четырех свобод - товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Заявленные принципы не сразу заработали, на каждый нужно было свое время. Да и сегодня тема барьеров, которые сдерживают равный доступ и равные права, остается в повестке заседаний "пятерки". Экономический форум, который сегодня стартовал в Ереване, затронул разные направления интеграции.

Правовые механизмы для развития электронной торговли в ЕАЭС

К слову о барьерах, за 10 лет снято их почти 70. Одно из предложений на форуме - посчитать, как эти ограничения влияют на взаимную торговлю.

Сегодня, кстати, товарообмен в пятерке не только через дилеров и официальных представителей. Маркетплейсы выходят на первые роли. Эксперты утверждают: около 50 % одежды в ЕАЭС в следующем году будет продано на таких площадках. Рыночная сила этих игроков растет. И важно создавать правовые механизмы.

Алеся Абраменко, замминистра экономики Беларуси:

"Очень много вопросов выносилось на обсуждение. Это вопросы защиты прав потребителей, налогообложения, правил конкуренции, установленных для электронных площадок, и, конечно же, каким способом товары, которые продаются через электронную торговлю, будут подвергаться элементам технического регулирования".

Промышленную кооперацию и финансирование проектов обсудили на форуме

Белорусская инициатива - на площадке ЕЭК разместили витрину цифровых решений. Их сейчас 97, причем более 50 % из Беларуси. Такая витрина - возможность не просто показать, но и поделиться опытом. Все это актуально и для промышленной кооперации, чтобы появлялись евразийские товары. Финансы под это уже есть. В этом году можно рассчитывать на 1,8 млрд российских рублей. В следующем - почти 3 с половиной. Главное условие - участие не менее трех стран.

Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

"Сейчас Евразийская экономическая комиссия активно работает над запуском данного проекта. Я надеюсь, что в скором времени мы представим на утверждение Совета комиссии первые проекты, и это станет хорошим примером для бизнеса, чтобы бизнес активнее подключился к реализации данного механизма".

Проект концепции биржевого рынка ЕАЭС представят премьер-министрам

Все страны ЕАЭС связаны друг с другом и в биржевой торговле. Разработан и проект концепции общего такого рынка. Его представят премьерам на утверждение. Там четыре этапа формирования до 2030 года.

Максим Ермолович, член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК:

"Причем в этот период будет разработано и подписано соглашение о биржевых рынках. За концепцией следует разработка программы, где будут определены детальные мероприятия. Проект программы такой уже существует. И останется только реализация этой программы на практике".

О цифровизации в современных реалиях на форуме будут говорить уже главы правительств. Накануне визита в Минске на совещании премьер отметил важность решения многих вопросов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Ожидается развернутая дискуссия по таким темам, как унификация подходов в рамках системы управления рисками, вопросы кадрового обеспечения коллегии и подтверждение бюджета ЕАЭС на 2025 год".

Рабочий визит в Ереван стартовал сегодня вечером. Завтра большой переговорный день.

На полях Межправсовета пройдут и двусторонние переговоры