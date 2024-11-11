Мнение: ОДКБ должна стать новой опорой евразийской безопасности

Вопросы коллективной безопасности, взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке, борьба с незаконной миграцией и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 9 декабря в Москве прошло заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Расскажем о новых инициативах белорусской стороны в вопросах евразийской безопасности.

Основная тема заседания - вопросы евразийской безопасности

Буквально недавно прошел саммит ОДКБ в Астане, где вопросы коллективной безопасности обсуждали на уровне глав государств. А сегодня эта тема в повестке парламентариев, которые собрались в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Все единодушны во мнении, что ОДКБ должна стать новой опорой евразийской безопасности.

На это сделал акцент и председатель Палаты представителей. Игорь Сергеенко отметил, что сегодня, когда мир разрывают военные конфликты, накаляется обстановка на Ближнем Востоке, обостряется украинский конфликт, а Запад открыто нарушает принципы международного права, должен звучать голос правды и разума. И этим голосом должна стать ОДКБ. Организации необходимо превратиться в военно-политических опору безопасности всего Евразийского континента.

Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

"Мы видим, что происходит по границам территории, что происходит в Грузии, Сирии, Армении, например, мы видим эти опасности. Та же Армения находится в 300 км от Алеппо, совсем недалеко. Это видят и члены ОДКБ. Поэтому роль ОДКБ только возрастает. Эти угрозы не просто существуют, они потом осуществляются. В той же Сирии, быстро и, как оказалось, ни одна военная сила, которая там должна была быть, например Иран, и главное, сама Сирия, оказались не готовы к этому. Вот почему она возрастает, не потому что я хочу в очередной раз возвысить эту роль, а потому что она объективно возрастает сегодня".

Также белорусская сторона призвала страны ОДКБ создать специальный механизм, который будет отслеживать новые системы вооружения, которые созданы с помощью ИИ. Его бесконтрольное использование может привести к глобальной катастрофе.

Анатолий Выборный, зампредседателя Комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции:

"Мы понимаем, что модельное законодательство является эффективным инструментом интеграции государств - участников ОДКБ в единое правовое, а главное, оборонительное, пространство. Это значит, что нападение на одно из государств будет означать нападение на все государства ОДКБ".

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне

Одной из тем обсуждения парламентариев стало сохранение исторической памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войне, которую сегодня все чаще искажают в некоторых европейских странах. Поэтому перед современным поколением стоит серьезная задача - не допустить фальсификации истории и принижения роли советского народа в освобождении Европы от нацизма. В память о 25 миллионах советских граждан, которые погибли во время Великой Отечественной, главы делегаций возложили цветы к статуе Солдата-Победителя, который находится в Зале Славы Музея Победы, и почтили их минутой молчания.