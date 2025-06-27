Эйсмонт: ЕАЭС 2.0 - это большой и глубокий потенциал, который еще предстоит раскрыть

27 июня во Дворце Независимости под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет саммит лидеров ЕАЭС.

Накануне в Минск прибыли главы государств евразийской "пятерки", стран-наблюдателей в объединении, а также представительные делегации государств, которые считают нужным и перспективным сотрудничество с Евразийским союзом.

В повестке заседания - все насущные вопросы интеграции. Они касаются международной деятельности, стратегических направлений развития экономического сближения, либерализации услуг в ЕАЭС, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами организации.

Позиция белорусского лидера относительно деятельности союза всегда остается четкой - интеграция должна содействовать развитию экономик и развитию стран, что и наблюдается в последнее время.

Вчера Президент озвучил главный принцип, главный формат, который еще предстоит осмыслить, но вступить в который предстоит объединению, я думаю, очень быстро. Это ЕАЭС 2.0. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

"Президент вчера сказал, что объединение должно ставить перед собой новые, серьезные, амбициозные задачи и цели, и этих целей достигать. И вот так, я уверена, предстоит жить всем нам и предстоит жить этому объединению", - считает Наталья Эйсмонт.

Как отметила она, ЕАЭС 2.0 - это большой и глубокий потенциал, который еще предстоит раскрыть. И предстоит раскрыть, судя по всему, достаточно быстро.