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Эйсмонт: ЕАЭС 2.0 - это большой и глубокий потенциал, который еще предстоит раскрыть
27 июня во Дворце Независимости под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет саммит лидеров ЕАЭС.
Накануне в Минск прибыли главы государств евразийской "пятерки", стран-наблюдателей в объединении, а также представительные делегации государств, которые считают нужным и перспективным сотрудничество с Евразийским союзом.
В повестке заседания - все насущные вопросы интеграции. Они касаются международной деятельности, стратегических направлений развития экономического сближения, либерализации услуг в ЕАЭС, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами организации.
Позиция белорусского лидера относительно деятельности союза всегда остается четкой - интеграция должна содействовать развитию экономик и развитию стран, что и наблюдается в последнее время.
Вчера Президент озвучил главный принцип, главный формат, который еще предстоит осмыслить, но вступить в который предстоит объединению, я думаю, очень быстро. Это ЕАЭС 2.0.
"Президент вчера сказал, что объединение должно ставить перед собой новые, серьезные, амбициозные задачи и цели, и этих целей достигать. И вот так, я уверена, предстоит жить всем нам и предстоит жить этому объединению", - считает Наталья Эйсмонт.
Как отметила она, ЕАЭС 2.0 - это большой и глубокий потенциал, который еще предстоит раскрыть. И предстоит раскрыть, судя по всему, достаточно быстро.
Фото: Sputnik