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Глава МИД Беларуси провел встречи с африканскими делегациями
Министр иностранных дел Беларуси 5 июня провел встречи с делегациями Ботсваны, Ганы и Мозамбика. Гости во главе с министрами сельского хозяйства этих стран прибыли для участия в выставке "Белагро".
По итогам переговоров с Ботсваной и Мозамбиком подписаны двусторонние межправительственные меморандумы о развитии сотрудничества в области механизации сельского хозяйства. Отдельное внимание уделили путям активизации взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней повестки, включая обмен визитами, совместные торгово-экономические проекты и иные вопросы взаимного интереса.