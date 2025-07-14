Глава МИД Беларуси совершит рабочие визиты в Китай, Таиланд и Лаос. По данным пресс-службы ведомства, министр примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Это первое участие Беларуси в заседании СМИД ШОС в статусе полноправного члена организации.

В Таиланде Максим Рыженков проведет переговоры с министром иностранных дел, а также встретится с представителями политического истеблишмента страны. В Лаосе также в планах встречи с представителями высшего руководства и расширенные переговоры с главой МИД.